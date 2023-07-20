Запад снижает поставки техники Украине и концентрируется на другой задаче, заявили аналитики. Согласно информации, всё чаще оружию, которое уже передали ВСУ требуется ремонт.
На фоне "тяжёлого" контрнаступления ВСУ западные партнёры Украины вынуждены концентрироваться на вопросе ремонта и обслуживая техники, которую ранее передали киевскому режиму.
"По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
Как уточняют авторы, "внушительный арсенал" оружия и военной техники остро нуждается в ремонте.
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