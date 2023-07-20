Австралийский наёмник, рискуя жизнью, рассказал журналистам об угрозах командиров ВСУ. "Солдат удачи" заявил, что командование украинской армией творит произвол.
По его словам, всё, что он увидел в подразделениях, неприемлемо с военной точки зрения.
"Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно", — приводят слова наёмника журналисты ABC News.
По его словам, командиры "плохо обращаются" с украинскими и иностранными солдатами. Кроме того, угрожают расправой, если те сообщат кому-то или обнародуют информацию.
"На вопрос опасается ли он за свою безопасность, говоря об этом, мужчина ответил: "Абсолютно, на 100 процентов", — резюмирует издание.
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