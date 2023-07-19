FT: Запад не готов к конфликту с КНР из-за опустевших запасов оружия в связи с поддержкой ВСУ

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Страны Запада плохо подготовлены к возможному конфликту с КНР, поскольку их арсеналы оружия и боеприпасов опустели из-за поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: expansion.mx

По данным газеты, оборонно-промышленные предприятия на Западе сталкиваются с проблемами в попытках нарастить запасы военной техники.

"Эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту, например, с Китаем из-за Тайваня", — сказано в публикации.

Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что Вашингтон решил предоставить украинской армии кассетные снаряды на фоне истощения запасов вооружений. Бывший военный подчеркнул: Соединённым Штатам потребуется около 15 лет на восстановление арсеналов техники.