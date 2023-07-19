Байден встретился с посланником папы Римского Маттео Дзуппи

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Состоялась официальная встреча президента США Джо Байдена и представителя папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, который ответственен за урегулирование конфликта на Украине. Как сообщает пресс-служба Белого дома, стороны обсудили нынешнюю ситуацию на территории киевского режима, а также обговорили дальнейшее предоставление гуманитарной помощи.

Фото: РБК

Новой темой для беседы стало обсуждение "депортации украинских детей".

Напомним, ранее от председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова стало известно, какие планы преследует папа Франциск для возобновления мира. Так, глава римско-католической церкви намерен создать совещательный орган в Ватикане, где будут присутствовать представители России, Украина и ряда других стран.