Турция в скором времени получит два российских самолёта-амфибии Бе-200ЧС, которые посодействуют тушению лесных пожаров. Информацию передаёт пресс-служба МЧС РФ.
"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров".
Напомним, неделю назад участились случаи масштабных лесных пожаров по причине чрезвычайно жаркой и сухой погоды и температуры воздуха, доходящей до 45-47 градусов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".