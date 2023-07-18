Россия направила Турции два самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Турция в скором времени получит два российских самолёта-амфибии Бе-200ЧС, которые посодействуют тушению лесных пожаров. Информацию передаёт пресс-служба МЧС РФ.

Фото: РИА Новости

"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров".

Напомним, неделю назад участились случаи масштабных лесных пожаров по причине чрезвычайно жаркой и сухой погоды и температуры воздуха, доходящей до 45-47 градусов.