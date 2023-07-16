Саммит НАТО в Вильнюсе показал лицемерие Запада, который ведёт "прокси войну" на Украине для ослабления России, но именно боевыми действиями объясняет нежелание принимать Незалежную в альянс.
Западный военный блок вовсе не собирается воевать с ядерной державой, отметил американский обозреватель Джонатан Кук, его вполне устраивает конфронтация с Москвой, оплаченная исключительно украинской кровью.
"Обман и предательство НАТО означают, что единственной альтернативой Армагеддону может быть падение Украины", — делает вывод эксперт в издании Znetwork.
Кук уверен, что Россия непременно победит, чем окончательно развеет "гнусные амбиции Вашингтона по продвижению полного мирового господства".
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