Эксперт 19Fortyfive Осборн рассказал о "подарке", приготовленном Россией для бронетанковых частей ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Серьёзным вызовом для украинских бронетанковых частей однозначно станут российские танки "Армата", которые должны обеспечить ВС РФ весомое преимущество. Такой точкой зрения поделился журналист Крис Осборн в статье для издания 19Fortyfive.

Фото: Правда.Ру

"Что касается характеристик, то в "Армате", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной", — говорится в материале.

Также огромным преимуществом "Арматы" является необитаемая башня, которой не могут похвастать западные аналоги Т-14.

О начале применения "Арматы" в зоне СВО стало известно в апреле. Об этом сообщало РИА Новости, уточнив, что теперь Т-14 оснащены дополнительной защитой борта, помогающей им противостоять противотанковым боеприпасам.

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