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Эксперт 19Fortyfive Осборн рассказал о "подарке", приготовленном Россией для бронетанковых частей ВСУ

1:00
Мир

Серьёзным вызовом для украинских бронетанковых частей однозначно станут российские танки "Армата", которые должны обеспечить ВС РФ весомое преимущество. Такой точкой зрения поделился журналист Крис Осборн в статье для издания 19Fortyfive.

Эксперт 19Fortyfive Осборн рассказал о "подарке", приготовленном Россией для бронетанковых частей ВСУ
Фото: Правда.Ру

"Что касается характеристик, то в "Армате", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной", — говорится в материале.

Также огромным преимуществом "Арматы" является необитаемая башня, которой не могут похвастать западные аналоги Т-14.

О начале применения "Арматы" в зоне СВО стало известно в апреле. Об этом сообщало РИА Новости, уточнив, что теперь Т-14 оснащены дополнительной защитой борта, помогающей им противостоять противотанковым боеприпасам.

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Почему Т-14 "Армата" - лучший танк современности, несмотря ни на что!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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