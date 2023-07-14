Серьёзным вызовом для украинских бронетанковых частей однозначно станут российские танки "Армата", которые должны обеспечить ВС РФ весомое преимущество. Такой точкой зрения поделился журналист Крис Осборн в статье для издания 19Fortyfive.
"Что касается характеристик, то в "Армате", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной", — говорится в материале.
Также огромным преимуществом "Арматы" является необитаемая башня, которой не могут похвастать западные аналоги Т-14.
О начале применения "Арматы" в зоне СВО стало известно в апреле. Об этом сообщало РИА Новости, уточнив, что теперь Т-14 оснащены дополнительной защитой борта, помогающей им противостоять противотанковым боеприпасам.
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