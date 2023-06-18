19FortyFive назвал самое большое преимущество российского танка "Армата"

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Американский обозреватель Крис Осборн рассказал, в чём российский танк Т-14 "Армата" превосходит американский Abrams, если им доведётся оказаться друг напротив друга на поле боя на Украине.

Осборн отметил, что "Армата" выигрывает у "Абрамса" по целому ряду показателей. Вес российского танка намного меньше, чем у американского. Также у "Арматы" есть тепловизионный прицел, способный выявлять и ликвидировать цели, находящиеся на расстоянии до пяти километров в дневное время суток, и до трёх с половиной километров — в ночное время.

Журналист обратил внимание на мощные снаряды 9М119 "Рефлекс", которые использует для стрельбы "Армата". Они, по его данным, в состоянии пробивать до 900 миллиметров брони.

"Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня", — подчеркнул Осборн в статье для 19FortyFive.