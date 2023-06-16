Подполковник ВС США Дэвис рассказал о разочаровании Вашингтона положением ВСУ на поле боя

Провалившие контрнаступление ВСУ разочаровали западных партнёров Украины. Об этом сообщил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Фото: Вадим Савицкий

Военный напомнил, что на Западе были уверены в успехе контрнаступления ВСУ, которые были основательно и по всем направлениям подготовлены силами НАТО.

"Многие на Западе верили, что Украина с самого начала добьется успеха благодаря серьезной подготовке и вооружению НАТО. Однако после первой недели боев Украина потерпела полный крах", — написал Дэвис в материале для 19FortyFive.

Подполковник обратил внимание, что попытка Киева прорвать отлично укреплённую линию обороны российской армии наглядно показала, что украинское командование вообще не понимание, что и как здесь нужно делать.

Дэвис отметил сложное положение украинского президента Владимира Зеленского и главной бригады ВСУ, которая была разбита ещё на старте, и на то, насколько далеки были первые пять украинских бригад от того, чтобы даже достичь первой линии обороны ВС РФ, а не то что прорваться сквозь неё.

В заключение Дэвис заметил, что на фоне происходящего на поле боя Запад вряд ли станет бесконечно поддерживать Киев.