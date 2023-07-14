В Китае резко отреагировали на заявления в ходе саммита НАТО

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Китай решительно отвергает все обвинения, которые прозвучали в адрес Пекина на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Фото: trans.ru

Как пояснил китайский представитель, НАТО — продукт Холодной войны, который призван дестабилизировать обстановку в мире.

"Мы услышали знакомые высказывания, которые звучали во времена холодной войны и идеологического противостояния. В итоговом коммюнике выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая". — заявил постпред на брифинге.

Он подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая о быстрорастущем партнёрстве с Россией для увеличения собственной силы — инсинуации.