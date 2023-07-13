В Госдепе США поняли критику Зеленским союзников за неготовность пригласить Украину в НАТО

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В Госдепе США отреагировали на критику Владимира Зеленского, который выступил с резким заявлением в ответ на неготовность союзников пригласить Украину в НАТО. В ведомстве рассказали, что отнеслись к этому с пониманием.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что во время встречи американского лидера Джо Байдена была возможность обсудить реальную ситуацию за закрытыми дверями. Она добавила, что в Белом доме очень хорошо понимают, что Зеленский хочет по максимуму.

Ранее западные СМИ писали, что заявление Зеленского "привело американцев в ярость" и они намекнули команде президента, что могут сократить поставки военной помощи в ответ на критику.

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