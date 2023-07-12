Саммит НАТО в Вильнюсе стал сплошным разочарованием для Киева: Украину в альянс так и не взяли, пообещав сделать это как-нибудь потом. При этом Владимиру Зеленскому дали понять ещё до саммита, что в НАТО ему не надо, и это особенно обидно для него. Пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.
Речь идёт об опубликованном в немецкой прессе засекреченном документе, выражающем позицию правительства Германии на вильнюсском саммите.
"Согласно этому документу, Украину должны были прокатить на вороных", — отмечает публицист.
НАТО просто невыгодно принимать Украину в альянс, эту историю они будут тянуть так долго, насколько возможно, продолжая раздавать обещания и придумывать новые отговорки, считает Алкснис.
Зеленский не хотел ехать в Вильнюс, понимая что его там ждёт неприятный сюрприз, однако к его мнению "старшие товарищи" не прислушались, добавила автор статьи.
И ехать главе киевского режима пришлось, чтобы принять участие в большом политическом спектакле. Хозяева его изображали любовь к украинцам и гнали их на смерть, а ему отвели роль подыгрывающего, клянчущего и благодарящего.
"Положение так себе, конечно. Недаром та же Bild* отметила, что "Зеленский злится", — заключила журналист.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года.
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