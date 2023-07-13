Министр Илониеми: власти Финляндии восстановят отношения с Россией в случае политических изменений в стране

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Правительство Финляндии пойдёт на восстановление отношений с Кремлём исключительно в том случае, если произойдут политические изменения в России. Корреспонденты MTV3 сообщают об этом, ссылаясь на соответствующее заявление министра Яакко Илониеми.

Фото: cityfan.ru

Текущие взаимоотношения Хельсинки и Москвы политик охарактеризовал как "худшие" за несколько последних десятилетий. Однако, речь идёт о результате действий российской стороны, подчеркнул Илониеми.

Финский министр также выразил мнение о том, что наблюдаемая сегодня напряжённость между двумя государствами в конечном итоге нанесёт ощутимый удар по национальной экономике его страны.