Правительство Финляндии пойдёт на восстановление отношений с Кремлём исключительно в том случае, если произойдут политические изменения в России. Корреспонденты MTV3 сообщают об этом, ссылаясь на соответствующее заявление министра Яакко Илониеми.
Текущие взаимоотношения Хельсинки и Москвы политик охарактеризовал как "худшие" за несколько последних десятилетий. Однако, речь идёт о результате действий российской стороны, подчеркнул Илониеми.
Финский министр также выразил мнение о том, что наблюдаемая сегодня напряжённость между двумя государствами в конечном итоге нанесёт ощутимый удар по национальной экономике его страны.
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