Финляндия вновь начала покупать российский газ

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия возобновила покупку российского СПГ после трёхмесячного перерыва, сообщает EADaily.

Фото: REX/Shutterstock

В начале июля в Финляндию отправлся первый груз сжиженного природного газа.

Является ли эта покупка возобновлением полноценного экспорта в Финляндию, не сообщается. Весной 2023 года отгрузка газа с завода "Криогаз Высоцк" для компании Финляндии прекратилась.

"У "Газпром экспорта" есть проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что впоследствии становится нашей проблемой", — объяснил руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон.

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Российский СПГ вернулся в Финляндию