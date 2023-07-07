Финляндия возобновила покупку российского СПГ после трёхмесячного перерыва, сообщает EADaily.
В начале июля в Финляндию отправлся первый груз сжиженного природного газа.
Является ли эта покупка возобновлением полноценного экспорта в Финляндию, не сообщается. Весной 2023 года отгрузка газа с завода "Криогаз Высоцк" для компании Финляндии прекратилась.
"У "Газпром экспорта" есть проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что впоследствии становится нашей проблемой", — объяснил руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон.
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