"Газпром" пообещал Европе серьёзные проблемы с газом будущей зимой

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Тёплая зима 2022/23 помогла Европе относительно без потерь пройти отопительный сезон. Однако в "Газпроме" убеждены, что такого подарка в следующем сезоне не будет.

"Газпром" прогнозирует для Европы очень серьёзные проблемы в деле наполнения газовых хранилищ к предстоящей зиме. 6 апреля завершился отбор газа из европейских подземных хранилищ, и уровень голубого топлива уменьшился до 55 процентов или до 55,4 миллиарда кубометров.

"Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла тёплая погода зимой, — говорится в Telegram-канале российского газового монополиста. — Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет".

Россия являлась крупнейшим поставщиком природного газа в Европу по трубопроводам, так как норвежские запасы истощились, а объёмы импортного сжиженного газа европейские аппетиты не удовлетворяли. Ранее Германия рапортовала о том, что ей удалось полностью отказаться от газа из России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.