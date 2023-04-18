Тёплая зима 2022/23 помогла Европе относительно без потерь пройти отопительный сезон. Однако в "Газпроме" убеждены, что такого подарка в следующем сезоне не будет.
"Газпром" прогнозирует для Европы очень серьёзные проблемы в деле наполнения газовых хранилищ к предстоящей зиме. 6 апреля завершился отбор газа из европейских подземных хранилищ, и уровень голубого топлива уменьшился до 55 процентов или до 55,4 миллиарда кубометров.
"Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла тёплая погода зимой, — говорится в Telegram-канале российского газового монополиста. — Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет".
Россия являлась крупнейшим поставщиком природного газа в Европу по трубопроводам, так как норвежские запасы истощились, а объёмы импортного сжиженного газа европейские аппетиты не удовлетворяли. Ранее Германия рапортовала о том, что ей удалось полностью отказаться от газа из России.
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