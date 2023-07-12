Активист из Швеции запланировал сожжение устава Североатлантического альянса из-за готовящегося присоединения страны к военному блоку.
По данным Aftonbladet, сначала 29-летний парень по имени Лукас хотел сжечь Коран на акции протеста, но после сообщений руководства НАТО о скором вхождении Швеции в альянс изменил свои планы. Он счёл заявления военного блока "прискорбными и ужасными", сказано в материале.
"Во время демонстрации мне будет что сказать о НАТО и шведском государстве…", — подчеркнул Лукас в беседе с корреспондентом газеты.
Ранее стало известно, что Анкара дала согласие на членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Как отмечает CNN Türk, турецкий парламент может одобрить официальную заявку этой страны до 21 июля. Затем законопроект передадут на подпись лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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