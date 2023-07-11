CNN Türk: парламент Турции может одобрить заявку Швеции на членство в НАТО до 21 июля

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Парламент Турции может ускорить присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, одобрив её официальную заявку до 21 июля, передаёт CNN Türk.

Фото: www.gazeta.ru

Авторы сюжета допустили, что уже в конце текущего месяца соответствующий законопроект передадут на подпись турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Анкара дала согласие на членство Швеции в альянсе.

По информации 19fortyfive, Турция намерена извлечь выгоду из такого шага. Обозреватель издания не исключил, что это позволит Анкаре войти в состав Евросоюза и устроить подрыв его демократической организации.