Парламент Турции может ускорить присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, одобрив её официальную заявку до 21 июля, передаёт CNN Türk.
Авторы сюжета допустили, что уже в конце текущего месяца соответствующий законопроект передадут на подпись турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Анкара дала согласие на членство Швеции в альянсе.
По информации 19fortyfive, Турция намерена извлечь выгоду из такого шага. Обозреватель издания не исключил, что это позволит Анкаре войти в состав Евросоюза и устроить подрыв его демократической организации.
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