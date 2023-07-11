Американский "самолёт Судного дня" приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО

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"Самолёт Судного дня" Boeing 747-E4B прилетел в Вильнюс, где 11-12 июля пройдёт саммит Североатлантического альянса. Приземление американского воздушного судна зафиксировал сервис Flightradar24.

Фото: Вадим Савицкий

По словам администраторов ресурса, 10 июля Boeing вылетел из Кэмп-Спрингса (штат Мэриленд), предположительно, с военной базы Эндрюс.

"Борт приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", — сказано на сайте сервиса.

Самолёт Boeing 747-E4B известен как машина "Судного дня". Он представляет собой мобильный резервный командный пункт Минобороны США на случай ядерного противостояния.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита НАТО путь его государства в альянс станет короче. Как пояснил дипломат, несколько важных решений для Киева и военного блока уже удалось согласовать.

При этом российский политолог Владимир Шаповалов считает, что встреча членов НАТО в Литве обернётся провалом для альянса и серьёзно ударит по имиджу украинского президента Владимира Зеленского.

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