Шаповалов: саммит в Литве обернётся провалом для всех стран НАТО и ударит по имиджу Зеленского

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны НАТО не примут Украину в состав альянса ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Фото: discover24.ru

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе будет провальным, поскольку разрекламированная информационная кампания по вхождению Украины в военный блок обернётся разочарованием для Киева.

"Не будет даже разработан механизм ускоренного или обычного приёма Украины в НАТО. Киеву не предложат никаких реальных механизмов вступления в альянс. Среди членов НАТО до сих пор нет единой позиции, внутри структуры наблюдаются серьёзные противоречия. Саммит НАТО окажется провальным не только для Украины, но и для участников альянса. Эта встреча будет ударом по имиджу украинского президента Владимира Зеленского", — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Шаповалов, Зеленский утверждал, что не приедет в Вильнюс, если Украину не примут в НАТО. При этом специалист допустил его присутствие на саммите альянса. В этом случае граждане Украины в очередной раз убедятся в цене слов своего президента, уточнил политолог.

Ранее корреспонденты Bild* заявили, что США и Германия начали блокировать официальную заявку Украины на членство в НАТО. По данным газеты, такое поведение партнёров разозлило Зеленского.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.