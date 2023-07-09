Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь его государства в НАТО станет короче после саммита военного блока, который пройдёт в Литве 11-12 июля.
По его словам, Киев вместе с партнёрами добился определённых результатов, которые в будущем позволят Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу.
"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы", — приводит комментарий Кулебы "Украинская правда".
При этом руководитель МИД признался, что руководство альянса не спешит приглашать Украину в военный блок. Конкретные сроки присоединения страны к НАТО до сих пор не определены, уточнил министр.
Ранее стало известно, что власти Германии на саммите в Вильнюсе выступят за отсрочку принятия Украины в состав НАТО. По информации Telegraph, Берлин будет продвигать идею о предоставлении гарантий безопасности Киеву.
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