РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности

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Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) требует, чтобы Германия выплачивала суверенные долги других стран ЕС. Страна вынуждена использовать собственные средства для выполнения этого требования, сообщает РИА Новости.

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В немецкой кредитной организации выражают опасения, что у них скоро иссякнут средства. Политика количественного смягчения, проводимая ЕЦБ с 2015 года, привела к тому, что четверть расходов, составляющих 2,7 триллиона евро, была возложена на банк ФРГ. В настоящее время ЦБ страны тратит больше, чем зарабатывает.

Если Европейский Союз продолжит накладывать на ФРГ те же обязательства, экономика страны будет полностью разрушена. Последствия этого почувствуют все страны ЕС.

Убытки, понесённые в 2022 году, были покрыты за счёт резервов. Аналитики в Германии призывают организовать рекапитализацию из государственного бюджета. Институт Destatis зафиксировал снижение ВВП на 0,3% в первом квартале.

Германия столкнулась с рецессией, медленным постковидным восстановлением и экономическими проблемами. В марте производство в ФРГ сократилось на 10,7%, а экспорт — на 5,25%. В то же время западные эксперты продолжают обвинять Германию в торможении развития Европы.

Тем не менее, по мнению специалистов, принудительное донорство ФРГ в рамках ЕС является полностью законным.

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