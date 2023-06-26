Немцы против: почему Германия не хочет отдавать Украине деньги России

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия против того, чтобы Евросоюз передал на "восстановление Украины" замороженные активы российского Центробанка, сообщает британское издание Financial Times. Разумеется, речь не о том, что Берлин вдруг решил стать более прагматичным. Или, если хотите, разумным.

Как известно, в Евросоюзе были заморожены порядка 300 миллиардов евро активов ЦБ РФ. Плюс ещё почти два десятка миллиардов евро, принадлежащих частным лицам. И в Киеве очень хотели бы получить эти деньги. Без каких-либо условий, разумеется, дабы тратить их по своему усмотрению. Не забывая и о благосостоянии тех, кто этими средствами мог бы распоряжаться.

В Евросоюзе вообще и в отдельных странах ЕС в частности, однако, с решением вопроса затягивают, ссылаясь на сложные юридические и финансовые аспекты этого дела. Очевидно, что просто взять и отдать деньги Киеву нет желающих.

Идея, которую обсуждают — это инвестирование замороженных средств и передача полученной прибыли Украине. Это, разумеется, не сотни и не десятки миллиардов, так что в Киеве против этой инициативы возражают. Ну да решать всё равно не ему.

Так вот, Берлин против не только того, чтобы передать все замороженные средства киевскому режиму. Немецкие чиновники не готовы одобрить даже идею по передаче прибыли.

Чем аргументируют? Ну вот, например, один из чиновников, которых цитирует британское издание, говорит, что "это разворошит муравейник". По его мнению, будет создан прецедент, которым непременно воспользуются и другие государства. Польша, например, которая требует репарации от Германии.

По словам другого чиновника, министр юстиции Германии Марко Бушман проанализировал предложения ЕС о конфискации активов российского ЦБ и пришёл к выводу, что с юридической точки зрения они несостоятельны.

Определённо можно сказать, что сейчас наибольшей популярностью в ЕС пользуется идея с прибылью, полученной от инвестиций замороженных российских активов. Пугает же руководство ЕС и стран, входящих в сообщество, перспективы того, как вся эта история отразиться на статусе евро.

Ещё несколько лет назад валюта Евросоюза рассматривалась как альтернатива американскому доллару. Сейчас об этом и речи быть не может. В системе международных торговых расчётов евро занимает шесть процентов. И валюту ЕС уверенно догоняет китайский юань.

Так что в таких условиях устраивать эксперименты с чужими деньгами — занятие не самое многообещающее.