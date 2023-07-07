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Саудовская Аравия предложила США сделку по установлению дипломатических отношений с Израилем

1:49
Мир

Правительство Саудовской Аравии стремится установить официальные дипломатические взаимоотношения с Израилем при помощи США. Помощники президента Америки Джо Байдена, как передает портал EADaily, последние недели становились частыми гостями Королевства, чтобы убедить его лидера Мухаммеда бен Салмана нормализовать контакты с ближневосточной страной. 

Саудовская Аравия предложила США сделку по установлению дипломатических отношений с Израилем
Фото: РБК

«Теперь и администрации Джо Байдена нужна крупная дипломатическая победа. Сделка Израиля с крупнейшей экономикой региона Саудовской Аравией несомненно стала бы таковой. Однако у наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана есть чёткие требования к США».

Наследник Израиля настаивает на дальнейших поставках оружия и урана, обеспечение пакта безопасности и помощь с ядерной программой.

Предлагаемая сделка довольно противоречива. Она может сделать из Саудовской Аравии противника для Ирана, который недавно лишился статуса изолированного государства, тем самым подбил влияние США. С другой стороны, договоренность никак не повлияет на взаимоотношения между Эр-Риядом и Москвой с Пекином, чье партнерство послужило фундаментом саудовской дипломатии.

«Приближение выборов в США ставит дедлайн администрации Байдена. Америке придётся решить, готова ли она на новую сделку с Саудовской Аравией».

Напомним, что политические отношения Саудовской Аравии с Израилем носят неформальный характер на протяжении 10 лет. За годы своего существования Израиль установил дипломатические отношения только с шестью арабскими государствами — Иорданией и Египтом, Бахрейн, Марокко, Судан и ОАЭ.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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