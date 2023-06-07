Российский сенатор Пушков: Саудовская Аравия и Иран нанесли разрушительный удар по политике США

Нормализация взаимоотношений Ирана с Саудовской Аравией нанесла мощнейший удар по политике Соединённых Штатов, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского сенатора Алексея Пушкова.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По его словам, кроме удара по Вашингтону, делавшему ставку на изоляцию Ирана на Среднем и Ближнем Востоке, речь идёт в данном случае также о чрезвычайно важном дипломатическом примирении ключевой шиитской и основной суннитской держав, открыто враждовавших в течение весьма продолжительного периода времени.