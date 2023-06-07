Нормализация взаимоотношений Ирана с Саудовской Аравией нанесла мощнейший удар по политике Соединённых Штатов, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, кроме удара по Вашингтону, делавшему ставку на изоляцию Ирана на Среднем и Ближнем Востоке, речь идёт в данном случае также о чрезвычайно важном дипломатическом примирении ключевой шиитской и основной суннитской держав, открыто враждовавших в течение весьма продолжительного периода времени.
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