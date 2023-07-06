Индия рассчитывает на успешную реализацию зерновой сделки при условии, если все участники переговоров учтут интересы друг друга. Такое мнение выразил почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.
"Индия заинтересована в том, чтобы развивающиеся страны не испытывали недостатка зерна. И с этой точки зрения Индия, как реальный лидер стран Глобального Юга, обеспокоена ситуацией с продовольствием в ряде стран, в том числе в странах Африки".
Как уточняет эксперт, главная причина, по которой Индия стремится сохранить Черноморскую инициативу, заключается в обеспечении всех развивающихся стран равным количеством необходимых продовольствий.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что зерновую сделку необходимо расторгнуть, так как Россия может самостоятельно помочь странам-партнерам со всем необходимым пропитанием.
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