Американский президент Джо Байден демонстративно игнорирует существование собственной внучки. Об этом сообщила ведущая Sky News Australia Рита Панахи.
Речь идёт о четырёхлетней внебрачной дочке Хантера Байдена. Журналистка напомнила, что лидер США регулярно рассказывает лишь о шести своих внуках на публичных мероприятиях, словно забывая о девочке. Панахи назвала такое поведение американского президента "очень жестоким".
"Это ведь невинный маленький ребёнок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование", — подчеркнула телеведущая.
Журналистка сочла сына руководителя США "отцом-бездельником". При этом она добавила, что Джо Байден обязан заниматься воспитанием внучки.
Ранее бывшая девушка Хантера Байдена подала на него в суд за неуплату алиментов на общую четырёхлетнюю дочь. Как выяснилось, стриптизёрша Лунден Робертс проживает с девочкой в Аризоне и воспитывает её без какой-либо помощи.
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