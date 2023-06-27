На Украине снайпер прострелил брюшную полость криминальному авторитету

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На Украине совершено покушение на известного криминального авторитета Ивана Климовича по прозвищу Храм. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Инцидент произошёл в Ивано-Франковске. Когда мужчина подошёл к окну в спортзале, в него выстрелил снайпер. Климович получил ранение в область брюшной полости. Его госпитализировали.

Группировка, контролируемая пострадавшим, была задержана в 2022 году. Участники банды подозреваются в похищении предпринимателей, угрозах убийством, а также требовании переписать фирму на их подставное лицо. Тогда Климович был отправлен под ночной домашний арест.