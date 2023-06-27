РИА Новости: Польша обвинила Россию в росте инфляции

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Польша продолжает лидировать в Европейском союзе по показателю инфляции. Экономисты указывают на неудачный курс государства и странные действия Центрального банка страны. Местные элиты обвиняют Москву во всех проблемах, сообщает обозреватель РИА Новости Елена Савельева.

В прошлом году инфляция в Польше выросла почти в три раза и достигла 14,4 процента. Особенно сильно поднялись цены на горючее и продукты питания.

Однако в Европе существуют фундаментальные причины инфляции. Среди них увеличение стоимости энергоносителей и продовольствия, а также обесценивание валюты из-за вливания денежной массы в экономику.

"И винят в экономических проблемах, разумеется, Россию. Массивный билборд, висевший в конце мая в штаб-квартире Нацбанка в Варшаве, уверял, что "вторжение Москвы на Украину и последствия пандемии коронавируса вызвали самый быстрый рост цен за четверть века", — отмечает Савельева.

Разрыв с Российской Федерацией, безусловно, оказал влияние. Это способствовало повышению цен на энергоносители.

В этом году ожидается инфляция в пределах 10-13 процентов.

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