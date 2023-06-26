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Counter Punch: после встречи Путина и Си у доллара появились проблемы

2:01
Мир

Джастин Подур в своей статье для Counter Punch утверждает, что мир находится в периоде дедолларизации. Он отмечает, что Россия и Китай активно работают над сокращением использования доллара в своей торговле и уменьшение его доли в резервах своих центральных банков. Он указывает на то, что другие страны также стремятся избежать зависимости от доллара и санкций, используя свои национальные валюты в международной торговле.

Подур подчёркивает, что доллар в течение многих лет был инструментом политического и экономического давления со стороны США. Он ссылается на примеры применения санкций против различных стран, которые проявляли непокорность. Подур также отмечает, что свержение Саддама Хусейна в Ираке было связано с угрозой перехода от торговли нефтью в долларах к торговле в евро.

Обозреватель Counter Punch перечисляет несколько признаков, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что роль доллара подрывается. Эти признаки включают потерю США статуса доминирующего производителя. Их модель развития больше не кажется привлекательной для стран Глобального Юга. Растущее число санкций против России, Ирана, Венесуэлы, Кубы и Китая позволяют этим государствам проводить сделки в своих валютах. Также Подур отмечает утрату репутации военной силы США, неспособность убедить другие страны отказаться от покупки российских энергоресурсов и потерю доверия союзников.

Он также отмечает, что китайский юань, хотя и упоминался в контексте встречи Путина и Си, не является прямой заменой доллара. Вместо этого возможно будет создана единая валюта в рамках объединения БРИКС. Это могло бы стать реальной угрозой для доллара. Обозреватель считает, что в многополярном мире следует ожидать более разнообразных валютных механизмов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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