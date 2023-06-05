Watoday: США просчитались, использовав доллар для атак на Москву

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Западные финансовые аналитики Мишель Джамриско и Рут Карсон выразили своё мнение о резком изменении отношения многих стран мира к американскому доллару.

Фото: akket. com

Они отметили, что страны, включая Бразилию, Китай, Индию, и Малайзию, заключили соглашения о снижении использования доллара в двусторонних расчётах. Это вызывает волну дедолларизации, о которой всё чаще говорят в мировом сообществе.

Согласно сообщению издания Watoday, эксперты отмечают, что многие мировые лидеры объясняют свою необходимость в дедолларизации тем, что США использовали свою валюту в качестве оружия, вводя санкции и замораживая валютные активы других стран, включая Россию.

Такие соглашения между странами, направленные на обход использования доллара, считаются значимыми и вызывают тревогу у валютных экспертов. Аналитики также указывают на то, что США, всё больше полагаясь на доллар в геополитических битвах, рискуют подорвать доминирующее положение своей валюты на мировых рынках и потерять способность оказывать влияние на мировую геополитику.

Директор по глобальным вопросам консалтинговой компании Control Risks отмечает, что страны десятилетиями страдали от доминирования доллара, а более агрессивное использование санкций в последние годы только усилило этот дискомфорт.

Многие официальные лица США отрицают опасность для доллара, однако мнение аналитиков и заявления мировых лидеров, особенно из экономического блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), свидетельствуют о растущем интересе к дедолларизации и обращении к альтернативным валютам.

Согласно мнению финансовых аналитиков Джамриско и Карсон, изменение отношения многих стран мира к американскому доллару может иметь долгосрочные последствия для США. Волну дедолларизации вызывают соглашения между странами, направленные на обход использования доллара в двусторонних расчётах. В то же время, официальные лица США продолжают отрицать опасность для доллара, но растущий интерес мирового сообщества к дедолларизации свидетельствует о возможных изменениях в мировом финансовом порядке.