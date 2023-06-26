Geopolitika: США достигли цели-минимум на Украине — скоро начнётся реабилитация России

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Финский обозреватель издания Geopolitika Маркку Сиира заявил, что Запад находится на рубеже изменения своей стратегии отношений с Россией и разрешения украинского конфликта.

Сиира предсказывает, что Запад может отказаться от своих текущих целей на Украине и начать работу над изменением общественного мнения о России. Это включает переориентацию западной медиа-машины, которая будет стремиться объяснить события и пересмотреть риторику таким образом, чтобы смягчить воинственное отношение к России.

Эксперт полагает, что со временем ведущие западные страны, включая Соединённые Штаты и Европейский Cоюз, могут нормализовать отношения с Россией. Он указывает на то, что смена политических лидеров может поспособствовать этому.

Однако финский аналитик также признаёт возможность непосредственного вмешательства НАТО в украинский конфликт. По мнению Сиира, ложные заявления и провокации могут создать почву для военного вмешательства со стороны Североатлантического альянса. Тем не менее он считает маловероятным открытое военное противостояние НАТО с Россией, особенно учитывая её ядерный статус.

В целом эксперт предсказывает, что Запад будет постепенно отказываться от своих целей на Украине и стремиться изменить общественное мнение о России. Однако новая холодная война, хоть и в более мягкой форме, может продолжаться, сохраняя напряженность в отношениях между Западом и Россией.