Финский обозреватель издания Geopolitika Маркку Сиира заявил, что Запад находится на рубеже изменения своей стратегии отношений с Россией и разрешения украинского конфликта.
Сиира предсказывает, что Запад может отказаться от своих текущих целей на Украине и начать работу над изменением общественного мнения о России. Это включает переориентацию западной медиа-машины, которая будет стремиться объяснить события и пересмотреть риторику таким образом, чтобы смягчить воинственное отношение к России.
Эксперт полагает, что со временем ведущие западные страны, включая Соединённые Штаты и Европейский Cоюз, могут нормализовать отношения с Россией. Он указывает на то, что смена политических лидеров может поспособствовать этому.
Однако финский аналитик также признаёт возможность непосредственного вмешательства НАТО в украинский конфликт. По мнению Сиира, ложные заявления и провокации могут создать почву для военного вмешательства со стороны Североатлантического альянса. Тем не менее он считает маловероятным открытое военное противостояние НАТО с Россией, особенно учитывая её ядерный статус.
В целом эксперт предсказывает, что Запад будет постепенно отказываться от своих целей на Украине и стремиться изменить общественное мнение о России. Однако новая холодная война, хоть и в более мягкой форме, может продолжаться, сохраняя напряженность в отношениях между Западом и Россией.
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