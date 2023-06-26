Экс-разведчик США Риттер: украинские солдаты плохо подготовлены, ВСУ не добрались даже до первой линии обороны ВС РФ

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Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны проводить контрнаступление из-за слабого командования.

Он отметил, что украинцы даже не подошли к первой линии обороны российской армии, которая показывает высокую боеготовность. Риттер высказал мнение, что заявления бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса о готовности ВСУ к контрнаступлению и неэффективности бойцов ВС РФ не соответствуют действительности.

Риттер указал на недостаточную подготовку украинских солдат, которые имеют мало опыта и подчиняются неопытным офицерам. Он отметил, что российские военнослужащие проявляют высокий боевой дух и отличную подготовку, что подтверждается их способностью не только отражать украинские атаки, но и контратаковать.