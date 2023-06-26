American Greatness: контрнаступление ВСУ провалилось, и виновата в этом НАТО

Обозреватель American Greatness Кристофер Роуч утверждает, что украинское контрнаступление провалилось из-за устаревшей стратегии НАТО и неспособности Вооружённых сил Украины (ВСУ) адаптироваться к ситуации на фронте. Автор статьи считает, что это фиаско окажет негативное влияние не только на Киев, но и на Вашингтон.

Результаты военных действий на Украине стали тестовым примером американской конвенциональной войны. Однако ситуация там не так благоприятна, как ожидалось. Предварительно сторонники Украины утверждали, что контрнаступление будет решающей атакой. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что "украинцы достигнут значительных прорывов и добьются гораздо большего, чем прогнозирует большинство аналитиков". Однако фактически линия фронта почти не изменилась, а Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в живой силе и технике.

Это сокрушительное поражение Украины должно послужить уроком для Соединённых Штатов и всех, кто изучает военное дело, заявил Роуч.