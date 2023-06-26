Глава МИД Италии Таяни: Для вхождения Украины в НАТО ещё не время

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Время для вхождения Украины в состав НАТО ещё не пришло, следует из сегодняшнего заявления руководителя итальянского МИД Антонио Таяни.

Возможность для первых шагов в этом направлении появится на саммите альянса, который пройдёт в Вильнюсе, заявил политик в интервью корреспондентам la Stampa. По словам Таяни, для начала должен наступить мир.