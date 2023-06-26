Из заявления украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной следует, что требование киевского режима о вхождении в НАТО готовы поддержать 15 государств альянса.
Стефанишина выразила мнение о том, что приглашения прозвучат в ходе саммита, который состоится в Вильнюсе, пишут корреспонденты украинского информационного портала "Зеркало недели".
"Все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения", — подчеркнула вице-премьер.
По её словам, большинство стран, входящих в НАТО, осознанно поддерживают стремление Киева о членстве в альянсе, поскольку речь идёт о "гарантии безопасности".
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