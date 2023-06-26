"Царьград": Польша запустила режим самоуничтожения, пытаясь спасти себя

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Польский режим принимает меры для своего спасения, осознавая, что Запад скоро начнёт урегулирование украинского конфликта. Единственным шансом в этой ситуации является направление военных страны в зону СВО. Однако тогда режим разорвёт собственный народ.

Фото: dziennik-polityczny.com

В Польше уже начались важные политические события. На этой неделе председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил, что займёт позицию единственного вице-премьера для координации работы правительства Матеуша Моравецкого. Это решение принято с целью укрепления кабинета перед предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся ближайшей осенью.

Главной причиной происходящего являются проблемы, с которыми Польша сталкивается в связи с конфликтом России на Украине, где ставка делалась на поражение Москвы. На данный момент понятно, что этого не произойдёт, пишет Царьград.

"Между тем поляки активно участвуют в украинской в…* и вообще могут официально войти в Незалежную с целью аннексии её западной части. А это приведёт к серьёзному кризису в стране, где стонут от украинских беженцев", — полагает журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

В Польше многие люди, особенно представители либеральной оппозиции, не желают вступать в войну с Россией и Белоруссией. Это приведёт к вовлечению последней в конфликт. Однако в такой ситуации присоединятся все те, кто не желает проливать свою кровь в интересах польского режима. Перед Качиньским стоит дилемма: или хоть какая-то победа, или конец.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине