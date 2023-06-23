Президент Польши заявил, что Россия — это дикий зверь, которого нужно пристрелить

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Российская Федерация — это дикий зверь, поедающий людей, поэтому этого зверя надо пристрелить.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

По его словам, нельзя допускать победу России над Украиной.

"Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой её империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, обычно говорят, что его нужно выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо", — цитирует лидера Польши "ПолитНавигатор".

Если Россия съест часть Украины, то потом она бросится на её остатки, а потом бросится на другие страны: Польшу, Прибалтику, на страны бывшего Советского Союза, подытожил Дуда.

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