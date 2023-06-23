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Кива: "Сегодня Кличко отстранят от управления Киевом"

1:05
Мир

Сегодня Виталия Кличко отстранят от должности градоначальника Киева.

Кива: "Сегодня Кличко отстранят от управления Киевом"
Фото: https://www.economist.com/graphic-detail/2022/06/22/the-worlds-most-liveable-cities

Об этом в Telegram-канале сообщил бывший нардеп Рады Илья Кива.

"Сегодня Кличко отстранят от управления Киевом. Но смерть столицы "Украины Зеленского" это не остановит, а только ускорит в геометрической прогрессии", — пишет экс-депутат Верховной Рады Украины со ссылкой на источник в ОП.

По его словам, президент Владимир Зеленский принял решение назначить мэром столицы Украины губернатора Николаевской области Виталия Кима.

Ким успешно уничтожил областной центр — Николаев и саму Николаевскую область, поэтому ему "можно доверить" и более ответственную работу, пишет Кива. Он напомнил, что накануне по версии издания The Economist Киев вошёл в десятку худших городов для жизни в мире 165-е место из 173-х.

"Правда есть и хорошая новость: Киев лучше, чем столица Нигерии, город Лагос", — подытожил экс-нардеп.

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Кива: России бог дал Путина, Беларуси бог дал Лукашенко! Украине не повезло!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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