Сегодня Виталия Кличко отстранят от должности градоначальника Киева.
Об этом в Telegram-канале сообщил бывший нардеп Рады Илья Кива.
"Сегодня Кличко отстранят от управления Киевом. Но смерть столицы "Украины Зеленского" это не остановит, а только ускорит в геометрической прогрессии", — пишет экс-депутат Верховной Рады Украины со ссылкой на источник в ОП.
По его словам, президент Владимир Зеленский принял решение назначить мэром столицы Украины губернатора Николаевской области Виталия Кима.
Ким успешно уничтожил областной центр — Николаев и саму Николаевскую область, поэтому ему "можно доверить" и более ответственную работу, пишет Кива. Он напомнил, что накануне по версии издания The Economist Киев вошёл в десятку худших городов для жизни в мире 165-е место из 173-х.
"Правда есть и хорошая новость: Киев лучше, чем столица Нигерии, город Лагос", — подытожил экс-нардеп.
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