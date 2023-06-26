В Пхеньяне на митинги вышли 120 тыс. человек по случаю годовщины начала Корейской войны

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Студенты и представители рабочего класса Пхеньяна вышли на массовые демонстрации против американских империалистов в день, когда началась Корейская война. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), более 120 тыс. негодующих лиц "преисполнены желанием отомстить за страну".

"Корейский народ крепко держит в руке абсолютное оружие, способное наказать американских империалистов, и средства сдерживания войны, которые ни один враг не дерзнет проверить".

Массовые шествия также поддержало правительство Кореи, в частности:

секретари Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Иль Хван и Пак Тхэ Сон ;

и ; ответственный секретарь столичного городского комитета ТПК Ким Су Гиль ;

; заместитель премьер-министра Чон Сын Гук ;

; заведующий отделом ЦК ТПК Ли Ду Сон.

Все они, а также корейский народ, отметили, какую "незаживающую рану" нанесли США, став при этом "заклятым врагом" жителей страны.

Напомним, что в данный момент на территории Белграда более тысячи жителей вышли на протестный марш "Сербия против насилия". Причина тому — огромное количество массовых убийств, шокировавших страну в начале мая.