Студенты и представители рабочего класса Пхеньяна вышли на массовые демонстрации против американских империалистов в день, когда началась Корейская война. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), более 120 тыс. негодующих лиц "преисполнены желанием отомстить за страну".
"Корейский народ крепко держит в руке абсолютное оружие, способное наказать американских империалистов, и средства сдерживания войны, которые ни один враг не дерзнет проверить".
Массовые шествия также поддержало правительство Кореи, в частности:
Все они, а также корейский народ, отметили, какую "незаживающую рану" нанесли США, став при этом "заклятым врагом" жителей страны.
Напомним, что в данный момент на территории Белграда более тысячи жителей вышли на протестный марш "Сербия против насилия". Причина тому — огромное количество массовых убийств, шокировавших страну в начале мая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны