Зеленский разозлил пользователей Twitter* призывом к НАТО

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Пользователи Сети обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за призыв к НАТО принять "позитивные решения" о членстве Незалежной в Североатлантическом альянсе на предстоящем саммите блока в Вильнюсе.

Фото: Телеграм

По мнению комментаторов, украинский лидер пытается диктовать условия НАТО.

"Маленький диктатор", — заявили юзеры. "Единственное над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС", — написали пользователи Twitter* под соответствующим постом Зеленского.

По мнению читателей, саммит НАТО не что иное, как "разжигание новой войны", а Зеленскому стоит забыть о членстве в блоке.

"Никто не станет рисковать Третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны как Украина в НАТО", — резюмировал пользователь.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года