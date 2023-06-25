РИА Новости: Евросоюз выдвинул Украине ультиматум из-за роковой ошибки Киева

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно высказываниям российских аналитиков, несмотря на статус кандидата в ЕС, Украину решили не пускать в европейскую семью. Брюссель предъявил киевскому режиму ультиматум из-за серьёзной ошибки, которую он совершил. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Европейский союз обратил внимание на то, что Киев не выполнил даже половину обязательных требований. Аналогичная ситуация возникла и в отношении НАТО, где недавно была упомянута украинская коррупция.

Недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие четыре года ЕС выделит Украине 50 млрд евро в виде льготных кредитов и грантов. Однако эти деньги будут предоставлены только в случае, если киевские власти проведут реформы для укрепления верховенства закона.

По словам представителей Европейской комиссии, Киев выполнил только пару условий из семи, необходимых для начала диалога о евроинтеграции. Они подчеркнули, что обсуждение вопроса о членстве Украины в ЕС возможно только после выполнения всех требований.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.