Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно целиком и полностью избавиться от системной коррупции. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Свою идею Бербок озвучила в ходе конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне.
"Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено", — заявила Бербок, слова которой приводит газета Die Welt.
Комментаторы скептически отнеслись к словам Бербок, обратив внимание, что коррупция присутствует во всех странах ЕС. Читатели отметили, что если отсутствие коррупции принимать за основной критерий членства в Евросоюзе, то организацию должно покинуть немалое количество стран, причём Германия, по их мнению, должна "вылететь первой".
Ранее в западной прессе появилась информация о том, что Киев выполнил всего лишь два условия из необходимых семи для того, чтобы можно было начать переговоры о вступлении страны в ЕС.
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