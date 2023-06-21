Бербок озвучила практически невыполнимое условие вступления Киева в Евросоюз

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно целиком и полностью избавиться от системной коррупции. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Свою идею Бербок озвучила в ходе конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне.

"Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено", — заявила Бербок, слова которой приводит газета Die Welt.

Комментаторы скептически отнеслись к словам Бербок, обратив внимание, что коррупция присутствует во всех странах ЕС. Читатели отметили, что если отсутствие коррупции принимать за основной критерий членства в Евросоюзе, то организацию должно покинуть немалое количество стран, причём Германия, по их мнению, должна "вылететь первой".

Ранее в западной прессе появилась информация о том, что Киев выполнил всего лишь два условия из необходимых семи для того, чтобы можно было начать переговоры о вступлении страны в ЕС.