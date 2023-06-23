Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным, если российский лидер сам этого захочет. Об этом сообщает телеканал France 24.
Макрон заявил, что у него нет причин звонить Путину, но если президент ему позвонит, то он, конечно, ответит на звонок.
Французский лидер выразил надежду на то, что придёт время для мирных переговоров на условиях киевского режима. В настоящее время возобновление диалога возможно лишь при условии возвращения к международному праву.
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