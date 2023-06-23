Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нарышкин: украинские солдаты гибнут за интересы США и НАТО
В Киеве заявили, что из арестованных активов РФ Украине не достанется даже процентов
Жительница Верхней Салды перевела 770 тысяч "сотрудникам" Центробанка России
Конгресс США обещает превратить ВСУ во "вторую по силе армию в Европе"
Житель Орска открыл подаренную бочку с водкой спустя 27 лет
Космонавт Кикина назвала секреты здоровья: "Нужно себя любить"
НХЛ отказалась от обязательного использования ЛГБТ-свитеров во время предматчевых разминок
Макгрегор: Зеленский уничтожил украинцев в таком же масштабе, как Гитлер
Красота и уникальная текстура: удивительные факты про Кохию

Макрон не будет первым звонить Путину

0:37
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным, если российский лидер сам этого захочет. Об этом сообщает телеканал France 24.

Макрон заявил, что у него нет причин звонить Путину, но если президент ему позвонит, то он, конечно, ответит на звонок.

Французский лидер выразил надежду на то, что придёт время для мирных переговоров на условиях киевского режима. В настоящее время возобновление диалога возможно лишь при условии возвращения к международному праву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Последние материалы
Жительница Верхней Салды перевела 770 тысяч "сотрудникам" Центробанка России
Конгресс США обещает превратить ВСУ во "вторую по силе армию в Европе"
Житель Орска открыл подаренную бочку с водкой спустя 27 лет
Космонавт Кикина назвала секреты здоровья: "Нужно себя любить"
НХЛ отказалась от обязательного использования ЛГБТ-свитеров во время предматчевых разминок
Макгрегор: Зеленский уничтожил украинцев в таком же масштабе, как Гитлер
Красота и уникальная текстура: удивительные факты про Кохию
Замсекретаря Совбеза РФ: Запад пытается испортить отношения России и Казахстана
Президент Польши заявил, что Россия — это дикий зверь, которого нужно пристрелить
Врач Болибок: укус комара может привести к аллергии и инфекционным заболеваниям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников