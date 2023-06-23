Пользователей Twitter* удивило заявление Зеленского о страхе Запада перед Путиным

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* отреагировали на высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что Запад не разрешает его государству присоединиться к НАТО из-за страха перед российским лидером Владимиром Путиным.

Они призвали главу Украины прекратить раздражать западных партнёров Киева, которые снабжают ВСУ боеприпасами и военной техникой.

Кроме того, комментаторы подчеркнули: Зеленский наконец-то выступил с правдивым заявлением, рассказав о том, что США и их союзники на самом деле боятся Путина. По мнению пользователей, Североатлантический альянс вскоре может оставить Украину без помощи.

"Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией и спровоцировать ядерную войну", — считают в Сети.

Ранее читатели американского издания Newsweek обвинили руководителя Украины в перекладывании ответственности за неудачное наступление ВСУ на США и НАТО.

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