Читатели Newsweek: Зеленский пытается обвинить США и НАТО в провале наступления ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Американским пользователям показалось забавным то, что украинский президент Владимир Зеленский старается переложить на других вину в провале контрнаступления ВСУ, объясняя это нехваткой западного оружия.

Ранее 21 июня Зеленский в интервью ВВС сообщил, что наступления ВСУ проходит не так, как планировалось и как этого хотели бы киевские власти. Своё заявление украинский лидер закончил просьбой передать Киеву истребители F-16, а также потребовал гарантии безопасности от НАТО.

"Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так", — написал один из читателей издания Newsweek.

Комментаторы назвали слова Зеленского заявлением комика

Пользователи напомнили, что Россия обладает одной из лучших оборонительных армий в мире, а украинское наступление было обречено с самого начала, учитывая то, что у ВСУ нет ни ПВО, ни авиации, ни РЭБ, а одна только "неэффективная, но очень дорогая" техника НАТО.

По мнению читателей, Украина скоро полностью будет лежать в руинах, а платить за разрушения придётся НАТО.