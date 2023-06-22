Американским пользователям показалось забавным то, что украинский президент Владимир Зеленский старается переложить на других вину в провале контрнаступления ВСУ, объясняя это нехваткой западного оружия.
Ранее 21 июня Зеленский в интервью ВВС сообщил, что наступления ВСУ проходит не так, как планировалось и как этого хотели бы киевские власти. Своё заявление украинский лидер закончил просьбой передать Киеву истребители F-16, а также потребовал гарантии безопасности от НАТО.
"Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так", — написал один из читателей издания Newsweek.
Комментаторы назвали слова Зеленского заявлением комика
Пользователи напомнили, что Россия обладает одной из лучших оборонительных армий в мире, а украинское наступление было обречено с самого начала, учитывая то, что у ВСУ нет ни ПВО, ни авиации, ни РЭБ, а одна только "неэффективная, но очень дорогая" техника НАТО.
По мнению читателей, Украина скоро полностью будет лежать в руинах, а платить за разрушения придётся НАТО.
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