Ветеран разведки США Пособец: Байден знал и скрывал правду о батискафе "Титан"

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Президент США Джо Байден уже в воскресенье получил информацию из Пентагона о гибели всех членов экипажа батискафа "Титан", заявил ветеран морской разведки американской армии Джек Пособец.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Пояснил, что главе Белого дома было важно скрыть эти данные от общественности до того, как секретный информатор в суде даст показания о сыне Байдена Хантере.

"ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа "Титан" в воскресенье, но Байден придерживал эту новость", — заверил Пособец на своей странице в соцсети.

Разведчик отметил, что утаивание информации, полученной от Военно-морского флота США, привело к началу многомиллионых международных спасательных работ, которые через четыре дня были признаны безуспешными.