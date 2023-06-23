Президент США Джо Байден уже в воскресенье получил информацию из Пентагона о гибели всех членов экипажа батискафа "Титан", заявил ветеран морской разведки американской армии Джек Пособец.
Пояснил, что главе Белого дома было важно скрыть эти данные от общественности до того, как секретный информатор в суде даст показания о сыне Байдена Хантере.
"ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа "Титан" в воскресенье, но Байден придерживал эту новость", — заверил Пособец на своей странице в соцсети.
Разведчик отметил, что утаивание информации, полученной от Военно-морского флота США, привело к началу многомиллионых международных спасательных работ, которые через четыре дня были признаны безуспешными.
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