Your browser does not support the audio element.

Сопернику действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на прошедших выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюремного заключения за оскорбления и клевету.

Фото: Midjouney: Recep Tayyip Erdogan and Kemal Kılıçdaroğlu in the clothes of sultans fight with swords