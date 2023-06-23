Cumhyriet: сопернику Эрдогана на выборах грозит до 110 лет тюрьмы

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Сопернику действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на прошедших выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюремного заключения за оскорбления и клевету.

Фото: Midjouney: Recep Tayyip Erdogan and Kemal Kılıçdaroğlu in the clothes of sultans fight with swords

Согласно информации, на Кылычдароглу завели 28 уголовных дел. Его обвиняют в оскорблении Эрдогана, а также:

в оскорблении госслужащих,

клевете,

разжигании ненависти и вражды,

нарушении неприкосновенности частной жизни,

пособничестве террористам.

Суммарно по уголовным делам оппоненту президента Турции грозит около 110 лет лишения свободы.

Как уточняет Cumhyriet, заявления и жалобы на Кылычдароглу были поданы с 2016 по 2021 год.