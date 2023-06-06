Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет сделать поправки в нынешнюю конституцию: лидер государства внёс соответствующее предложение на рассмотрение в парламент.
"Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию".
После первого заседания обновлённого кабинета министров Эрдоган обратился к народу, сообщив о намерениях изменить правовую прослойку государства с целью его процветания: правки были актуализированы ещё до выборов.
Напомним, что по результатам президентских выборов большее количество голосов (52%) набрал Реджеп Тайип Эрдоган, тем самым став лидером Турции в третий раз. Он уже принёс принёс присягу и официально вступил в должность.
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