Эрдоган намерен вынести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет сделать поправки в нынешнюю конституцию: лидер государства внёс соответствующее предложение на рассмотрение в парламент.

Фото: РИА Новсти

"Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию".

После первого заседания обновлённого кабинета министров Эрдоган обратился к народу, сообщив о намерениях изменить правовую прослойку государства с целью его процветания: правки были актуализированы ещё до выборов.

Напомним, что по результатам президентских выборов большее количество голосов (52%) набрал Реджеп Тайип Эрдоган, тем самым став лидером Турции в третий раз. Он уже принёс принёс присягу и официально вступил в должность.