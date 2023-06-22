Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал главное заблуждение Путина о коллективном Западе

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Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс считает, что российский президент Владимир Путин заблуждается в своих представлениях о коллективном Западе. Робертс указывает на несколько факторов, которые, по его мнению, приведут к существенному расширению конфликта.

Он отмечает, что ещё несколько месяцев назад США заявляли, что не будут поставлять Украине истребители. Однако теперь уже серьёзно обсуждают поставку американских F-16. Это, по мнению эксперта, безрассудная провокация Запада, которая может усугубить ситуацию.

Однако Робертс удивляется спокойной реакции России на эти события. Он предполагает, что Путин до сих пор верит, что Запад образумится и предотвратит роковые последствия. Это, по мнению эксперта, является главным заблуждением российского лидера относительно оппонентов из лагеря НАТО.

Политический эксперт из США считает, что российская сторона ошибается, предполагая, что на Западе существует "основополагающее добро", которое может изменить ситуацию. Он указывает на безумие и непонимание последствий действий со стороны Вашингтона.

Робертс отмечает, что отсутствие понимания ситуации у Запада является ещё более серьёзной проблемой, чем заблуждение российской стороны. Он также отмечает высокий уровень американской военной пропаганды против России и разрушение ранее достигнутых договоренностей между США и Россией.