Читателей Le Figaro восхитила фраза президента РФ Владимира Путина о том, что его друзья-евреи считают главу киевского режима Владимира Зеленского позором еврейского народа.
Российский лидер выступил с таким заявлением в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2023.
"Голос мудрости", — полагает один из комментаторов.
Другой пользователь написал, что Путин прав. Прозвучало также мнение о том, что глава российского государства вслух сказал то, о чём думают еврейские общины во всём мире.
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