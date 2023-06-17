Читатели Le Figaro поддержали Путина за высказывание о Зеленском, позорящем еврейский народ

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Читателей Le Figaro восхитила фраза президента РФ Владимира Путина о том, что его друзья-евреи считают главу киевского режима Владимира Зеленского позором еврейского народа.

Фото: РИА Новости

Российский лидер выступил с таким заявлением в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2023.

"Голос мудрости", — полагает один из комментаторов.

Другой пользователь написал, что Путин прав. Прозвучало также мнение о том, что глава российского государства вслух сказал то, о чём думают еврейские общины во всём мире.